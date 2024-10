Lettera43.it - Pyongyang, approvata la modifica costituzionale: «Corea del Sud stato ostile»

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tensione sempre più alta tra le due Coree. Dopo la decisione didi far saltare in aria parti della rete stradale interna e gli spari di avvertimento verso la zona demilitarizzata di Seul, l’ultima sessione dell’Assemblea suprema del popolo (il parlamento locale) ha deciso di indicare ufficialmente ladel Sud come. Una decisione che ha necessitato di una, abbandonando l’unificazione come obiettivo nazionale. Le relazioni bilaterali sono inoltre peggiorate dopo l’invio di droni carichi di volantini di propaganda anti-Kim, in cui veniva denunciata l’opulenza e il lusso in cui la famiglia del Leader supremo vive, contrapposta alle difficoltà economiche di gran parte dei cittadini.