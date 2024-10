Ilrestodelcarlino.it - Protesta oggi degli alluvionati alla Regione Emilia Romagna: “Basta scarica barile”

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Bologna, 17 ottobre 2024 – I nomi delle vittime dell’alluvione scanditi tra gli applausi commossi. Il legname raccolto dai fiumi in piena. La rabbia di chi ha perso tutto. "È ora che chi ci governa dimostri di esserenostra altezza: avete perso la nostra fiducia e adesso ai tavoli vogliamo sedere noi". Lo schiaffo della piazzain rivolta corre veloce sull'asse Bologna-Roma, e le bordate non risparmiano nessuno. Oltre 600 persone stamattina si sono radunate sotto il palazzo della, nel cuore dell'chiedendo "sicurezza" e di smetterla "dirsi la responsabilità a vicenda". Chiaro no? A Bologna sono arrivati un po’ da tutta la, ma anche da Senigallia dove nel 2022 per l'alluvione morì anche un bambino, Mattia Luconi.