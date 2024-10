Precipita da hotel a Buenos Aires. Muore Liam Payne, ex One Direction (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il musicista, cantautore e chitarrista britannico Liam James Payne, ex membro del gruppo One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano dell’hotel Casa Sur, nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires. Tutto è iniziato nel pomeriggio, quando gli agenti della stazione di polizia 14 B si sono recati nell’hotel in seguito a una richiesta di intervento al 911 (il numero di emergenza) per Feedpress.me - Precipita da hotel a Buenos Aires. Muore Liam Payne, ex One Direction Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il musicista, cantautore e chitarrista britannicoJames, ex membro del gruppo One, è morto dopo essere caduto dal terzo piano dell’Casa Sur, nel quartiere di Palermo, a. Tutto è iniziato nel pomeriggio, quando gli agenti della stazione di polizia 14 B si sono recati nell’in seguito a una richiesta di intervento al 911 (il numero di emergenza) per

Liam Payne - ex cantante degli One Direction - è stato trovato morto a Buenos Aires - Fu scartato, ma fu anche invitato a riprovarci. Chi era Liam Payne Liam Payne era un cantautore britannico, nato il 29 agosto 1993 a Wolverhampton. Arrivano terzi al talent, ma non importa: pubblicano il loro primo album in studio, Up All Night, e vendono miglioni di copie diventando un vero e proprio fenomeno. (Open.online)

È morto Liam Payne - l’ex membro dei One Direction precipitato dal terzo piano a Buenos Aires - Liam Payne, originario di Wolverhampton, era nato il 29 agosto 1993, ha conquistato la fama mondiale con i One Direction, che hanno raggiunto il successo dopo la loro partecipazione a X Factor UK. Poi nel 2016 lo scioglimento per intraprendere ognuno la propria carriera solista. Nonostante il terzo posto nel programma la band, composta anche da Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn ... (Spettacolo.eu)

Liam Payne - ex membro degli One Direction - è morto a Buenos Aires : aveva 31 anni - . Il direttore dell’hotel aveva allertato le autorità riguardo la presenza di un uomo aggressivo, che si ipotizza fosse Payne, apparentemente sotto l’influenza di alcol o sostanze stupefacenti. Tuttavia, il quotidiano argentino La Nación ha riferito che, nel pomeriggio precedente la tragedia, la polizia locale era già intervenuta presso l’hotel dopo una segnalazione del manager della struttura. (Metropolitanmagazine.it)