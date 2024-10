Polveri Sahariane: incremento delle concentrazioni di PM10 anche a Salerno (Di giovedì 17 ottobre 2024) Salerno è sotto osservazione a causa dell’incremento delle concentrazioni di PM10, provocato dall’arrivo di Polveri Sahariane. Al via, infatti, da ieri lo studio dell’Arpa Campania che sta seguendo gli effetti del notevole afflusso di Polveri Sahariane in corso sul territorio regionale, un Salernotoday.it - Polveri Sahariane: incremento delle concentrazioni di PM10 anche a Salerno Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)è sotto osservazione a causa dell’di, provocato dall’arrivo di. Al via, infatti, da ieri lo studio dell’Arpa Campania che sta seguendo gli effetti del notevole afflusso diin corso sul territorio regionale, un

