Inter-news.it - Pedullà: «Scudetto Napoli? Inter deve migliorare in un aspetto»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L’è attesa dalla partita contro la Roma allo Stadio Olimpico, mentre ilgioca con l’Empoli in Toscana. Alfredonon vede equilibri chiari e lo spiega su Sportitalia. SCONTRO – La squadra nerazzurra è attesa dalla partita con la Roma allo Stadio Olimpico. Alfredosi esprime a riguardo: «Credo sia prematuro parlare di anti. Non ci sono solo, terrei in considerazione anche la Juventus che è in una fase sperimentale. L’nell’difensivo, nella concentrazione. Roma è un test importante nel caso in cui ci fosse pure Dovbyk, perché in attacco ci sarebbero lui con Dybala e Pellegrini. Miun’feroce in chiave difensiva come lo è stata negli ultimi anni con Simone Inzaghi. Questa è la chiave dell’, non vedo altri problemi nella rosa attualmente».