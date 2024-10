Pavia, scarrellava la pistola per far paura ai cassieri: arrestato rapinatore (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pavia, 17 ottobre 2024 – Secondo le accuse in due casi avrebbe scarrellato la pistola davanti ai cassieri per farsi consegnare l’incasso. Per questo un 46enne di Carpiano, in provincia di Milano, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri e trasferito alla casa circondariale di Torre del Gallo a Pavia. L’uomo, a seguito di una minuziosa attività d’indagine dei carabinieri di Landriano diretta dalla procura della Repubblica di Pavia, è stato individuato quale responsabile di due rapine commesse ai danni di altrettante attività commerciali nei comuni di Landriano e Torrevecchia Pia. Il primo colpo risale al 27 agosto al Tigotà di Landriano e la seconda è avvenuta il 13 settembre al Carrefour di Torrevecchia Pia. In entrambi i casi un uomo armato si è avvicinato ai cassieri e ha puntato la pistola dimostrando che era carica per farsi consegnare l’incasso. Ilgiorno.it - Pavia, scarrellava la pistola per far paura ai cassieri: arrestato rapinatore Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – Secondo le accuse in due casi avrebbe scarrellato ladavanti aiper farsi consegnare l’incasso. Per questo un 46enne di Carpiano, in provincia di Milano, è statonel pomeriggio di ieri dai carabinieri e trasferito alla casa circondariale di Torre del Gallo a. L’uomo, a seguito di una minuziosa attività d’indagine dei carabinieri di Landriano diretta dalla procura della Repubblica di, è stato individuato quale responsabile di due rapine commesse ai danni di altrettante attività commerciali nei comuni di Landriano e Torrevecchia Pia. Il primo colpo risale al 27 agosto al Tigotà di Landriano e la seconda è avvenuta il 13 settembre al Carrefour di Torrevecchia Pia. In entrambi i casi un uomo armato si è avvicinato aie ha puntato ladimostrando che era carica per farsi consegnare l’incasso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pavia, scarrellava la pistola per far paura ai cassieri: arrestato rapinatore - Pavia, 17 ottobre 2024 – Secondo le accuse in due casi avrebbe scarrellato la pistola davanti ai cassieri per farsi consegnare l’incasso. Per questo un 46enne di Carpiano, in provincia di Milano, è ... (ilgiorno.it)

Imbersago, rapina con pistola al Crai: minacciati cassiera e cliente per pochi euro - Imbersago (Lecco), 17 ottobre 2024 – Rapina a mano armata al supermercato di Imbersago. Giovedì sera due banditi, cappuccio in testa, e almeno uno pistola in pugno, hanno fatto irruzione al Crai, in ... (ilgiorno.it)

Pistola in pugno, rapinano il supermercato DPiù a Villafranca Padovana - Due i banditi entrati a volto coperto, le minacce in italiano. Si tratta del terzo blitz in appena dodici giorni tra Padova e cintura ... (mattinopadova.gelocal.it)