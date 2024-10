Ottobre Rosa: screening gratuito per la prevenzione del tumore al seno (Di giovedì 17 ottobre 2024) Proseguono le iniziative su tutto il territorio provinciale nell’ambito dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. La campagna ha proprio l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sul tumore al seno e sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della Latinatoday.it - Ottobre Rosa: screening gratuito per la prevenzione del tumore al seno Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Proseguono le iniziative su tutto il territorio provinciale nell’ambito dell’, il mese dedicato alladelal. La campagna ha proprio l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sulale sensibilizzare le donne sull’importanza dellae della

Mozioni prevenzione tumore al seno in Aula - Montecitorio si illumina di rosa - ROMA – Questa sera, in occasione della votazione in Aula delle mozioni relative alla prevenzione e alla cura del tumore al seno, la facciata di Montecitorio si illuminerà in rosa. . La Camera dei Deputati patrocina la campagna “La Prevenzione è il nostro capolavoro”, nel “Mese internazionale della prevenzione dei tumori al seno”, previsto a ottobre 2024. (Lopinionista.it)

La Spal lancia la terza maglia con un'iniziativa lodevole : è dedicata alla prevenzione contro il tumore al seno - La Spal ha presentato il suo terzo kit e si tratta di una maglia pensata e realizzata per sensibilizzare su un tema importante e delicato. La... (Calciomercato.com)

Camera - mozioni prevenzione tumore al seno in Aula : questa sera Montecitorio si illumina di rosa - La Camera dei deputati patrocina la campagna “La Prevenzione e' il nostro capolavoro”, nel “Mese internazionale della prevenzione dei tumori al seno”, previsto a ottobre 2024. . Questa sera, in occasione della votazione in Aula delle mozioni relative alla prevenzione e alla cura del tumore al seno, la facciata di Montecitorio si illuminera' in rosa. (Liberoquotidiano.it)