Operazione sicurezza. Frana, partiti i lavori sotto via Pancalducci (Di giovedì 17 ottobre 2024) Avviati i lavori di messa in sicurezza e bonifica della Frana in via Pancalducci, in prossimità del cimitero. Un'opera di prevenzione che interessa un'area fortemente esposta al fenomeno del dissesto idrogeologico e classificata con pericolosità elevata e rischio elevato. L'intervento, interamente finanziato dal ministero per 400mila euro a valere sui fondi dedicati al dissesto idrogeologico, prevede la realizzazione di pozzi drenanti, dreni sub orizzontali di raccolta delle acque, di un nuovo collettore fognario e di sistemi di controllo e monitoraggio. L'esecuzione delle opere idrauliche non avrà interferenze con la viabilità di via Pancalducci.

