Omicidio Eros Di Ronza a Milano il 37enne pregiudicato ucciso a colpi di forbici dal barista | le immagini

Un 37enne pregiudicato, Eros Di Ronza, è morto durante il tentativo di rapina: il barista l'avrebbe ucciso a colpi di forbici, le foto

Omicidio a Milano - il furto nel bar e la reazione inattesa del titolare : così è morto Eros Di Ronza

Milano – Il tentativo di furto. È la sequenza choc andata in scena alle 5 di giovedì 17 ottobre all'incrocio tra viale Giovanni da Cermenate e via privata Vivarini. , che sarebbe sceso di casa insieme all'altro proprietario dopo aver sentito strani rumori provenienti dal bar.

Chi era Eros Di Ronza - l'uomo ucciso dal gestore di un bar dopo aver tentato di rubare dei gratta e vinci

Eros Di Ronza è l'uomo di 37 anni che nella mattinata di oggi, giovedì 17 ottobre, è stato ucciso fuori da un bar di via Giovanni Da Cermenate a Milano. Il 37enne avrebbe infatti provato a rubare dei gratta e vinci nel locale, ma sarebbe stato ucciso dal gestore.

Omicidio a Milano - il furto nel bar e lo reazione inattesa del titolare : così è morto Eros Di Ronza

Un mezzo rubato pochi giorni fa in via Brioschi. La reazione dei proprietari. , che sarebbe sceso di casa insieme all'altro proprietario dopo aver sentito strani rumori provenienti dal bar. Milano – Il tentativo di furto. Il colpo Stando alle prime informazioni, Di Ronza e il complice sono arrivati davanti al bar di viale Cermenate attorno alle 5 in sella a uno scooter poi ritrovato davanti