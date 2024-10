Oggi la Superluna del cacciatore, la più grande e vicina dell’anno: quando e come vederla (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Oggi, giovedì 17 ottobre, alzando gli occhi al cielo si potrà ammirare la "Luna Piena d'autunno", anche nota come "Luna Piena del cacciatore". Si tratta della luna più grande e luminosa dell'anno, che splenderà sull'Italia a partire dalle 18.20 in poi. Il suo nome si lega all'equinozio d'autunno, ovvero il passaggio astronomico dall'estate Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) –, giovedì 17 ottobre, alzando gli occhi al cielo si potrà ammirare la "Luna Piena d'autunno", anche nota"Luna Piena del". Si tratta della luna piùe luminosa dell'anno, che splenderà sull'Italia a partire dalle 18.20 in poi. Il suo nome si lega all'equinozio d'autunno, ovvero il passaggio astronomico dall'estate

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello vip news ultim’ora sondaggi oggi : i più votati il 21/10 - Pare non ci siano possibilità di ricevere l’immunità dal pubblico per Yulia, la quale scende al 12. Nel frattempo, pare non ci siano grandi possibilità per Yulia. 5% delle preferenze. Va avanti anche Lorenzo, il quale ottiene finora il 27. GF 18 sondaggi ultima ora oggi: Shaila vs Lorenzo Leggi anche: GF, bufera Franchi: tristi frasi su Mariavittoria. (Latuafonte.com)

Grande Fratello - salta la puntata. Perché non va in onda oggi - La puntata del 21 ottobre sarà particolarmente importante, poiché ci saranno delle eliminazioni tra i concorrenti in nomination. Al posto del reality condotto da Alfonso Signorini, Mediaset ha deciso di puntare su un altro dei suoi cavalli di battaglia: il daytime di Amici 2024. Per chi desidera un monitoraggio costante, la diretta 24 ore su 24 sarà disponibile su Mediaset Extra, Mediaset ... (Dilei.it)

Fiera Didacta Italia - oggi il via all’edizione in Puglia. Concia : “L’intelligenza artificiale può essere un grande aiuto per i docenti - strumento potente per democratizzare l’istruzione” - . Concia: “L’intelligenza artificiale può essere un grande aiuto per i docenti, strumento potente per democratizzare l’istruzione” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Si apre, in mattinata, alla Fiera del Levante, la prima edizione di Didacta Puglia, un evento che riunisce i protagonisti del mondo della scuola. (Orizzontescuola.it)