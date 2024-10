«Non so come siano finiti i soldi nelle mie tasche»: la strana difesa del Dg Sogei accusato di corruzione (Di giovedì 17 ottobre 2024) «Non so come ci siano finiti quei soldi nella mia giacca». Così Paolino Iorio, direttore generale business di Sogin, ha risposto alla Guardia di Finanza quando tre notti fa è stato beccato con i 15 mila euro che gli aveva dato Massimo Rossi. Secondo l’accusa il Dg passava a riscuoterle ogni quindici giorni. E nell’interrogatorio davanti ai pm ha sostenuto di aver ricevuto circa 100 mila euro da febbraio 2023. Le mazzette erano contenute in buste elettrosaldate che nascondeva all’interno delle tasche del suo abito. «Ho sbagliato, ma davo solo consigli», ha sostenuto Iorio. Gli incontri avvenivano nella casa romana di Rossi due volte al mese. Alcuni sono stati filmati dai finanzieri. Agli atti c’è anche un’intercettazione in cui Iorio chiama Rossi e gli chiede: «Sono arrivati i pacchi?». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 17 ottobre 2024) «Non sociqueinella mia giacca». Così Paolino Iorio, direttore generale business di Sogin, ha risposto alla Guardia di Finanza quando tre notti fa è stato beccato con i 15 mila euro che gli aveva dato Massimo Rossi. Secondo l’accusa il Dg passava a riscuoterle ogni quindici giorni. E nell’interrogatorio davanti ai pm ha sostenuto di aver ricevuto circa 100 mila euro da febbraio 2023. Le mazzette erano contenute in buste elettrosaldate che nascondeva all’interno delledel suo abito. «Ho sbagliato, ma davo solo consigli», ha sostenuto Iorio. Gli incontri avvenivano nella casa romana di Rossi due volte al mese. Alcuni sono stati filmati dai finanzieri. Agli atti c’è anche un’intercettazione in cui Iorio chiama Rossi e gli chiede: «Sono arrivati i pacchi?».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

«Non so come siano finiti i soldi nelle mie tasche» : la strana difesa del Dg Sogei accusato di corruzione - Così Paolino Iorio, direttore generale business di Sogin, ha risposto alla Guardia di Finanza quando tre notti fa è stato beccato con i 15 mila euro che gli aveva dato Massimo Rossi. Rossi, secondo l’indagine, pagava Iorio per favorire le imprese sue e dei suoi amici. I due si parlavano attraverso un vecchio modello di telefono cellulare, per evitare che potessero installarci trojan. (Open.online)

«C'erano una volta le ideologie. Oggi quello che muove le persone come ieri facevano le ideologie sono i temi della sostenibilità». Così Renato Mannheimer racconta - dati alla mano - come gli italiani siano sempre più consapevoli del loro impatto sul pianeta. Qualcosa - negli ultimi 10 anni è cambiato - e molto dovrà cambiare - a partire da oggi - Tecnologia e innovazione: amiche o nemiche dell’ambiente «La cultura dell’innovazione deve essere sociale» è anche la tesi di Gianna Martinengo, Presidente del Comitato Scientifico di MUSA scarl (Multilayered Urban Sustainability Action). Quelle che chiamiamo minoranze, non sono minoranze. «Ora inizia il secondo tempo, e inizia perché gli effetti del cambiamento climatico si sono fatti sentire ... (Iodonna.it)

Mo : Guardian - ‘anni per capire come cercapersone e walkie-talkie siano esplosi’ - Londra, 19 set. Alla domanda sui cercapersone e sulle esplosioni, la Bársony-Arcidiacono ha detto: “Non produco i cercapersone. Yoav Gallant, ministro della Difesa del Paese, ha chiamato Lloyd Austin, il suo omologo statunitense, “diversi minuti” prima che i cercapersone iniziassero a esplodere per comunicargli che un’operazione in Libano stava per iniziare, secondo il sito web Axios. (Calcioweb.eu)