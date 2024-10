Natale ad Assisi: il programma di eventi tra tradizione e musica per le festività 2024 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Assisi, celebre per la sua storia e spiritualità, si prepara a festeggiare il Natale 2024 con un ricco calendario di eventi, che si svolgeranno dal 7 dicembre al 7 gennaio. Tra concerti, installazioni di luci e attività che celebrano le tradizioni locali, la città si trasformerà in un palcoscenico incantato, offrendo ai visitatori un’esperienza natalizia senza pari. La celebrazione, che anticipa l’ottavo centenario del “Cantico delle Creature” di San Francesco, vedrà l’illuminazione di edifici storici e una serie di attività che sottolineano l’importanza culturale della città. Un viaggio tra luci e tradizioni Il Natale ad Assisi non è solo un momento di celebrazione religiosa, ma anche un’esperienza che coinvolge la comunità in un clima festoso e accogliente. Gaeta.it - Natale ad Assisi: il programma di eventi tra tradizione e musica per le festività 2024 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, celebre per la sua storia e spiritualità, si prepara a festeggiare ilcon un ricco calendario di, che si svolgeranno dal 7 dicembre al 7 gennaio. Tra concerti, installazioni di luci e attività che celebrano le tradizioni locali, la città si trasformerà in un palcoscenico incantato, offrendo ai visitatori un’esperienza natalizia senza pari. La celebrazione, che anticipa l’ottavo centenario del “Cantico delle Creature” di San Francesco, vedrà l’illuminazione di edifici storici e una serie di attività che sottolineano l’importanza culturale della città. Un viaggio tra luci e tradizioni Iladnon è solo un momento di celebrazione religiosa, ma anche un’esperienza che coinvolge la comunità in un clima festoso e accogliente.

