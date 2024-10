MotoGP, GP Australia 2024: orari prove libere 18 ottobre, tv, streaming, programma TV8 e Sky (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tra oggi (giovedì 17 ottobre) e domani (venerdì 18 ottobre), la prima giornata del week end di Phillip Island (Australia), sede del quartultimo appuntamento del Motomondiale 2024 terrà banco. Le tre classi saranno impegnate sullo spettacolare tracciato oceanico, dove servirà tanto pelo sullo stomaco per affrontare curvoni veloci e pieghe rese assai insidiose per il vento spesso presente in questa tappa per la vicinanza dell’oceano. In MotoGP la situazione è decisamente interessante. Lo spagnolo Jorge Martin e Francesco Bagnaia sono separati da 10 punti. Pecco è reduce dal brillante round in Giappone, dove è stato in grado di vincere la Sprint Race e il GP, totalizzando il massimo possibile (37 punti). In questo fine-settimana però ci si aspetta un Martin molto forte, in grado con il suo stile di guida di adattarsi meglio al layout Australiano. Oasport.it - MotoGP, GP Australia 2024: orari prove libere 18 ottobre, tv, streaming, programma TV8 e Sky Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tra oggi (giovedì 17) e domani (venerdì 18), la prima giornata del week end di Phillip Island (), sede del quartultimo appuntamento del Motomondialeterrà banco. Le tre classi saranno impegnate sullo spettacolare tracciato oceanico, dove servirà tanto pelo sullo stomaco per affrontare curvoni veloci e pieghe rese assai insidiose per il vento spesso presente in questa tappa per la vicinanza dell’oceano. Inla situazione è decisamente interessante. Lo spagnolo Jorge Martin e Francesco Bagnaia sono separati da 10 punti. Pecco è reduce dal brillante round in Giappone, dove è stato in grado di vincere la Sprint Race e il GP, totalizzando il massimo possibile (37 punti). In questo fine-settimana però ci si aspetta un Martin molto forte, in grado con il suo stile di guida di adattarsi meglio al layoutno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sky Sport Motori Weekend (17- 20 Ottobre) | F1 USA - MotoGP Australia - SBK - WRC e Ferrari Challenge - Nella notte tra sabato e domenica le gare: alle 2 Moto3, alle 3. 45, mentre bisognerà attendere le 6 di sabato mattina per la Sprint. 30 e alle 16). . Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara. In arrivo un fine settimana da vivere dall’alba al tramonto su Sky (e in streaming su NOW) con Motomondiale, F1, SBK, WRC e Ferrari Challenge. (Digital-news.it)

Influenza - picco di casi nel mese di ottobre : la variante australiana arriva anche in Italia - sintomi e conseguenze - La nota influenza, infatti, presenta una variabile ulteriore proprio da quei territori. Per restare aggiornato sulle principali notizie di cronaca clicca qui: Stanchezza in autunno: ecco i rimedi che aiutano L’altra domanda che si fanno molti su forum e portali dedicati è: quanto dura quest’influenza? Dai 5 ai 7 giorni. (Cityrumors.it)

MotoGP - GP Australia 2024 : programma - orari - tv - streaming. Calendario 18-20 ottobre - In tutto questo, sarà da capire cosa riuscirà a fare Marc Marquez, grande interprete della pista in questione e capace di far saltare il banco come ad Aragon. it. 25 Moto2, Q2 – Diretta tv in chiaro. Da tenere in considerazione in questo quadro anche Enea Bastianini. 15-02. 55 Moto3, Gara – Differita in chiaro* Ore 12. (Oasport.it)