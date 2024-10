Tvplay.it - Milan, stipendio raddoppiato e firma pronta: rinnovo ad un passo

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel mezzo di una stagione iniziata in modo incostante, ilpuò presto diffondere una bellissima notizia per i tifosi e la squadra. Sabato pomeriggio – il prossimo 18 ottobre – iltornerà in campo dopo la sosta Nazionali per affrontare dinanzi al pubblico di San Siro l’Udinese di Kosta Runjaic. Match dal quale il pubblico aspetta risposte positive, dopo un inizio di campionato che non ha entusiasmato molto e che è corrisposto anche all’inizio del nuovo progetto tecnico, guidato dal portoghese Paulo Fonseca. Dalsta per arrivare l’attesa notizia (LaPresse) – tvplay Qualche stop di troppo sta preoccupando l’allenatore, che attende si svuoti l’infermeria in vista della ripresa. Tuttavia, giungono dal fronte dirigenziale delle buone notizie circa la solidità del futuro rossonero, che potrebbe iniziare a raccogliere alcune delle certezze che faranno bene all’ambiente tutto.