Massalengo, allerta meteo e timore di allagamenti. Il sindaco mette in guardia i cittadini

(Di giovedì 17 ottobre 2024)(Lodi), 17 ottobre 2024 – “Allarme maltempo, il Comune c’è e si sta attivando, ma fatevi trovare pronti!”. Severino Serafini,di, memore deglie dei disagi, subiti dainegli scorsi anni per bombe d’acqua, dirama più informazioni utili possibili ai residenti. L’obiettivo è informarli sulle criticità ancora esistenti e cercare di limitare i problemi a tutti. È benere in sicurezza, ove possibile, i propri averi e chi ha la possibilità, attrezzarsi magari con piccole pompe di pescaggio moderne per intervenire subito, in caso di necessità. Anche se, ovviamente, in situazioni critiche, intervengono anche gli organi preposti, come i vigili del fuoco.