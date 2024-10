Maltempo in Trentino, scatta l'allerta alla popolazione: "Non avvicinarsi ai fiumi" (Di giovedì 17 ottobre 2024) alla mezzanotte di giovedì 17 ottobre è scattata l'allerta della Protezione civile del Trentino per rischi di natura idrogeologica e idraulica. L'allerta si chiude 24 ore più tardi, dunque alla fine di venerdì 18 ottobre: alla luce delle previsioni, eventuali criticità potranno essere legate Trentotoday.it - Maltempo in Trentino, scatta l'allerta alla popolazione: "Non avvicinarsi ai fiumi" Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)mezzanotte di giovedì 17 ottobre èta l'della Protezione civile delper rischi di natura idrogeologica e idraulica. L'si chiude 24 ore più tardi, dunquefine di venerdì 18 ottobre:luce delle previsioni, eventuali criticità potranno essere legate

