"Mai arrendersi!": Elon Musk e la solidarietà ad Andrea Stroppa, indagato per corruzione nel caso Sogei (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Never", Mai: così Elon Musk su X rilancia il post del suo referente in Italia, Andrea Stroppa che sul social aveva pubblicato la frase "Never give up" (Mai mollare), accompagnata dalla foto del film Il Signore degli Anelli con la scritta "ci sono delle cose buone nel mondo, Frodo, e vale la pena combattere per queste". Andrea Stroppa è indagato per concorso in corruzione nel caso Sogei per l'appalto sul sistema satellitari di SpaceX: è accusato di aver ricevuto notizie riservate sull'operazione. Tra queste un documento riservato del ministero degli Esteri consegnatogli da un militare della Marina in cui era presente una valutazione dei sistemi satellitari di SpaceX per scopi militari. Stroppa ribadisce, dunque, la sua estraneità alle contestazioni mosse dalla Procura di Roma.

