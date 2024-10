LIVE Sinner-Djokovic, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: si comincia con l’azzurro al servizio (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PRIMO SET 18:37 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via all’incontro con l’azzurro al servizio. 18:35 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo il numero uno del mondo ed il tennista che negli ultimi 20 anni ha fatto la storia di questo sport aggiudicandosi 24 titoli dello Slam. 18:30 Inizia la spettacolare presentazione di Jannik Sinner e Novak Djokovic. 18:25 Ancora qualche minuto di attesa prima dello spettacolo di luci che anticipa l’ingresso in campo dei due giocatori. 18:21 A seguire ci sarà molto probabilmente l’ultimo derby di sempre tra Rafa Nadal e Carlos Alcaraz, in un match che sarà ideale passaggio di consegne generazionale. 18:17 A soli 4 giorni dalla finale del Masters 1000 di Shanghai l’altoatesino ritrova la leggenda balcanica nella ricchissima esibizione di Riad. Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: si comincia con l’azzurro al servizio Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRIMO SET 18:37 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via all’incontro conal. 18:35 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo il numero uno del mondo ed il tennista che negli ultimi 20 anni ha fatto la storia di questo sport aggiudicandosi 24 titoli dello. 18:30 Inizia la spettacolare presentazione di Jannike Novak. 18:25 Ancora qualche minuto di attesa prima dello spettacolo di luci che anticipa l’ingresso in campo dei due giocatori. 18:21 A seguire ci sarà molto probabilmente l’ultimo derby di sempre tra Rafa Nadal e Carlos Alcaraz, in un match che sarà ideale passaggio di consegne generazionale. 18:17 A soli 4 giorni dalla finale del Masters 1000 di Shanghai l’altoatesino ritrova la leggenda balcanica nella ricchissima esibizione di Riad.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Sonego-Ruud 3-6 - 6-7 - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : l’azzurro dà battaglia ma esce con un solo break subito - 30-0 Attacco di dritto e comoda volèe Ruud. 40-30 Prima vincente. 5-4 A quindici il torinese! 40-15 Gran seconda in kick e favolosa volèe di rovescio ammortizzata! 30-15 Servizio e comodo dritto! 15-15 Brutta demi-volèe dell’azzurro. 0-2 Passante di rovescio sbilenco di Sonego, break. 15-30 Servizio e comodo dritto. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Medvedev 6-0 4-3 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : set e break di margine per l’azzurro - In corridoio il dritto incrociato del moscovita. Errore di rovescio di Medvedev, che torna ora alla battuta. 30-40 ACE Medvedev. 40-40 Schiaffo al volo vincente del russo. L’azzurro ha strabiliato tutti con un 2024 straordinario in cui ha collezionato i successi di Australian ed US Open, Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati e soltanto pochi giorni fa la vittoria nella metropoli cinese. (Oasport.it)

LIVE Sonego-Ruud 3-6 - 3-2 - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : serve prima l’azzurro nel 2° set - 40-30 Risposta aggressiva di Ruud e punto diretto. Partita che piace giocare al torinese, senza nulla da perdere contro un top ten, per altro sulla superficie più favorevole. 40-30 Era stato ficcante l’inside in di Sonego, poi sbaglia la volèe. 30-30 Prova a rispondere vincente Sonego di dritto, gli esce. (Oasport.it)