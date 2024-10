Litiga con il vicino e gli spruzza spray urticante, anziana condannata (Di giovedì 17 ottobre 2024) Due anni di reclusione per stalking e lesioni ai danni di un vicino di casa. Questa è la condanna inflitta a Gianna Di Blasio, una 83enne di Castelfranco, accusata dalla Procura di atti persecutori, conditi anche da lettere minatorie, e dall'aver utilizzato uno spray irritante contro la vittima Trevisotoday.it - Litiga con il vicino e gli spruzza spray urticante, anziana condannata Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Due anni di reclusione per stalking e lesioni ai danni di undi casa. Questa è la condanna inflitta a Gianna Di Blasio, una 83enne di Castelfranco, accusata dalla Procura di atti persecutori, conditi anche da lettere minatorie, e dall'aver utilizzato unoirritante contro la vittima

Litiga con il vicino di casa e aizza il suo pitbull contro i carabinieri : denunciato 45enne - Un 45enne ha aizzato il suo cane pitbull contro i carabinieri e li ha minacciati di morte. I militari erano intervenuti perché l'uomo, ubriaco, stava colpendo la porta del vicino di casa con cui aveva litigato.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Mortara - litiga con il vicino e aizza il suo pitbull contro i carabinieri : denunciato 45enne - L’episodio è avvenuto nella serata di sabato in corso Cavour, nel pieno centro della città lomellina. Poi, in evidente stato di alterazione per abuso di alcol, ha opposto resistenza ai carabinieri della stazione di Robbio intervenuti sul posto, aizzando loro contro il suo pitbull e minacciandoli di morte per evitare che lo identificassero. (Ilgiorno.it)

Litiga col vicino di casa e lo colpisce con un'accetta - Una banale lite tra vicini di casa degenera e uno uomo viene colpito alla testa con un'accetta. È successo ad Avigliana, nel Torinese. Un romeno di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri per lesioni personali aggravate. Secondo quanto ricostruito, il 53enne e la moglie hanno avuto... (Today.it)