L'Inter fa il salto in Arabia Saudita: è il primo club del mondo ad ottenere la licenza commerciale (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'Inter è primo club calcistico globale a stabilire un ufficio regionale a Riad. Un piccolo passo per un club, un grande passo per il calcio mondiale. Ha ottenuto la "Misa", la licenza commerciale dal Ministero degli investimenti Saudita, cosa che gli consentirà di operare in Arabia Saudita, in particolare con gli enti governativi. L'annuncio è sul sito delL'Inter, ma l'ha dato sui social anche Mohammed Al Qahtani, Ceo di Saudi Arabia Holding. che ne ha scritto con enfasi sulla propria pagina Facebook: L'Inter diventa la prima squadra di calcio imternazionale a stabilire un ufficio regionale a Riyadh L'Inter di Milano ha annunciato il suo impegno per l'espansione strategica in Arabia Saudita, dopo aver ottenuto una licenza commerciale dal ministero degli Investimenti Saudita.

Inter : il club ottiene la licenza Misa per espandersi in Arabia Saudita - I nerazzurri avranno dalla propria il supporto del ministero degli Investimenti saudita, per estendere la presenza della società nel Medio Oriente. L’Inter ha a cuore lo sviluppo dei giovani calciatori, sia da un punto di vista calcistico che soprattutto umano, e siamo pronti ad impegnarci per esportare nel paese il nostro know-how che va oltre il campo da gioco, toccando anche aspetti sociali e ... (Sportface.it)

