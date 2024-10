Ilgiorno.it - L’epidemia di “lingua blu” spaventa la Fiera di Codogno

(Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – La “blu”ladi. La presenza dei capi bovini, “re” della kermesse agro-zootecnica, è, al momento, fortemente a rischio e la decisione circa la partecipazione degli allevatori alla 233ª del 19 e 20 novembre, si avrà entro oggi o al massimo domani. C’è già però purtroppo una decisione che non suona come di buon auspicio: infatti, Anafibj (Associazione nazionale di razza frisona, bruna e jersey italiana) ha già annunciato che allazootecnica di Montichiari, nel Bresciano, che si svolgerà il 25 e il 27 ottobre, i bovini non parteciperanno proprio per lo spauracchio della malattia della “blu”.