Ilfattoquotidiano.it - L’abolizione del numero chiuso a Medicina è una falsa promessa: l’imbroglio è evidente

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ho già scritto varie volte su questo blog a proposito delle ragioni del test di ingresso per il Corso di Laurea ine Chirurgia, un problema che viene di volta in volta portato all’attenzione del pubblico da proposte di abolizione che si rivelano poi false promesse e di solito scompaiono prima di essere tradotte in leggi. Molto recentemente è stata presentata in Senato l’ennesima proposta di legge in questo senso, un’altra. Secondo questa proposta, tutti i candidati dovrebbero essere ammessi all’immatricolazione al primo anno di corso per frequentare il primo semestre e sostenere i relativi esami; potrebbero proseguire nella carriera soltanto gli studenti che completano tutti gli esami del primo semestre coi voti più alti, nei limiti di unprogrammato stabilito su base nazionale.