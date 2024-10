La storica città portuale, è stata inserita nella lista delle dieci destinazioni preferite dai viaggiatori per il prossimo anno, e non attrae solo visitatori italiani, ma anche un crescente numero di turisti internazionali (Di giovedì 17 ottobre 2024) Conosciuta per la sua affascinante costa, l’architettura unica e i suoi imperdibili caffè letterari, Trieste è tra le 10 destinazioni globali di tendenza del 2025. A confermarlo, un’analisi della piattaforma di prenotazione viaggi, Booking.com, i cui numeri raccontano come le ricerche di soggiorni nella bella città del Friuli Venezia Giulia nel 2024, siano cresciuti del 349% rispetto all’anno precedente. E non solo tra i viaggiatori italiani, ma anche per un numero crescente di turisti internazionali. Iodonna.it - La storica città portuale, è stata inserita nella lista delle dieci destinazioni preferite dai viaggiatori per il prossimo anno, e non attrae solo visitatori italiani, ma anche un crescente numero di turisti internazionali Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Conosciuta per la sua affascinante costa, l’architettura unica e i suoi imperdibili caffè letterari, Trieste è tra le 10globali di tendenza del 2025. A confermarlo, un’analisi della piattaforma di prenotazione viaggi, Booking.com, i cui numeri raccontano come le ricerche di soggiornibelladel Friuli Venezia Giulia nel 2024, siano cresciuti del 349% rispetto all’precedente. E nontra i, maper undi

