La nuova piscina di Santa Caterina | I lavori sono nella fase conclusiva

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Qual è lo stato attuale deidi realizzazione delladi? A rispondere all’interpellanza protocollata dal consigliere del Pd Vico Ricci è stato l’assessore alle opere pubbliche Giorgio Borrini che, dopo aver ripercorso tutte le tappe che dalla posa della prima pietra avvenuta ben 14 anni fa, hanno portato l’amministrazione Ponzanelli a intercettare i finanziamenti necessari per concludere l’onerosa opera e a far ripartire, non senza difficoltà, inel 2021, è arrivato ad elencare lo stato dei fatti. "Dalla ripresa dei– spiega l’assessore competente – si è riscontrata una difficoltà di reperimento dei materiali ed un aumento dei costi che ha allungato i tempi di esecuzione dell’impresa appaltatrice, ma ioraloro".