La metro di Roma si trasforma in una libreria viaggiante: qui è 'vietato' usare il cellulare (Di giovedì 17 ottobre 2024) In arrivo importanti novità a Roma. Stiamo parlando della metro della linea A della metropolitana della Capitale che potrebbe trasformarsi in una libreria. Si tratta di un mezzo dedicato alla lettura con partenza dalla fermata Battestini. metro Roma libreria in arrivo: l'iniziativa L'iniziativa prende il titolo di "Ogni libro è un viaggio" ed è un progetto Rai volto a trasformare i momenti di transito dei viaggiatori in opportunità di crescita personale e culturale. In che modo? Offrendo la possibilità di leggere, considerata un modo alternativo all'uso passivo dei cellulari. Tutto ciò è possibile grazie alla collaborazione di Rai e Cepell, Il Centro per il Libro e la Lettura del ministero della Cultura, e Atac. E "mira a promuovere la lettura sui mezzi pubblici della nostra città". Si legge nella nota pubblicata da Ansa.

