Khvicha Kvaratskhelia e la sfida contro l’Empoli (Di giovedì 17 ottobre 2024) Khvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli e della nazionale georgiana, non ha mai segnato contro l’Empoli nelle sue precedenti sfide in Serie A. Domenica, il giocatore cercherà di rompere questo digiuno, affrontando una difesa toscana guidata dal ventenne connazionale Saba Goglichidze, noto come “Goglich”. Quest’ultimo, dopo aver condiviso il campo con Kvaratskhelia nella recente partita della Georgia contro l’Albania in Nations League, dovrà ora cercare di fermare il compagno di nazionale. Goglichidze: l’amico e avversario Goglichidze, che gioca nella difesa a tre di Roberto D’Aversa all’Empoli, è destinato a ricoprire un ruolo cruciale nella partita di domenica, occupando la fascia destra e probabilmente marcando proprio Kvaratskhelia. Questa sfida rappresenta un’interessante dinamica tra amici e compatrioti, portando in campo un confronto tutto georgiano. Terzotemponapoli.com - Khvicha Kvaratskhelia e la sfida contro l’Empoli Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di giovedì 17 ottobre 2024), stella del Napoli e della nazionale georgiana, non ha mai segnatonelle sue precedenti sfide in Serie A. Domenica, il giocatore cercherà di rompere questo digiuno, affrontando una difesa toscana guidata dal ventenne connazionale Saba Goglichidze, noto come “Goglich”. Quest’ultimo, dopo aver condiviso il campo connella recente partita della Georgial’Albania in Nations League, dovrà ora cercare di fermare il compagno di nazionale. Goglichidze: l’amico e avversario Goglichidze, che gioca nella difesa a tre di Roberto D’Aversa al, è destinato a ricoprire un ruolo cruciale nella partita di domenica, occupando la fascia destra e probabilmente marcando proprio. Questarappresenta un’interessante dinamica tra amici e compatrioti, portando in campo un confronto tutto georgiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Georgia perde anche contro l’Albania 1-0 : per Kvaratskhelia cinque tiri in porta - . Al 35esimo è arrivato il gol dell’Ucraina ma sul finire della prima frazione Kochorashvili non è riuscito a segnare su passaggio di Kvaratskhelia. Sono tre squadre con 6 punti: la Georgia, l’Albania e la Repubblica Ceca. Il sito georgiano Sportall spiega che “poi si è verificato un problema di illuminazione parziale nello stadio, a causa del quale il gioco è stato interrotto per sette minuti. (Ilnapolista.it)

Georgia-Albania - Asllani contro Kvaratskhelia : le formazioni ufficiali - Di seguito il punto sulle formazioni ufficiali scelte dagli allenatori. Il centrocampista è stato scelto dal Commisario Tecnico Sylvinho come titolare per Georgia-Albania. Allenatore: Willy Sagnol. Oggi spazio, dunque, a tanti giocatori dell’Inter in campo, tra cui Kristjan Asllani. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ... (Inter-news.it)

La Georgia di Kvaratskhelia perde contro l’Ucraina 1-0 - La nazionale guidata da Sagnol cade contro l’Ucraina, perde di misura per un gol di Mudrik che ha segnato al 35° minuto del primo tempo. Nel secondo tempo la squadra di Kvara ha provato ad attaccare senza però rendersi mai davvero pericolosa. La superficie del campo ovviamente lasciava molto a desiderare e il ritmo di gioco è stato elevato”. (Ilnapolista.it)