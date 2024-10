Ilgiorno.it - Ivano Vella non ce l’ha fatta: è morto il 56enne investito mentre attraversava l'ex Statale 36 a Merate

(Di giovedì 17 ottobre 2024)(Lecco), 17 ottobre 2024 –. Non ce l'ha, ilche ieri sera è statola ex36 a Cicognola di. Le condizioni dell’uomo, che abitava a Brugarolo, altra frazione di, erano parse immediatamente gravi: i sanitari dell'automedica e dell'autoinfermieristica di Areu, con i volontari della Croce Bianca di, hanno dovuto rianimarlo a lungo in strada. Poi è stato trasferito d'urgenza in ambulanza in ospedale, al San Gerardo di Monza dove è stato subito sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre le lesioni, per essere successivamente ricoverato in Terapia intensiva. Nonostante l'operazione, nel corso della notte è però deceduto.