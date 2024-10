Israele spara su chiunque, gli Usa attaccano gli Houthi con i bombardieri B-2 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Israele continua a colpire alla cieca in Libano, Hezbollah risponde con i razzi verso Haifa, gli Stati Uniti bombardano le basi degli Houthi nello Yemen, la resistenza islamica lancia un drone verso Eilat e l’aviazione israeliana prende di mira Latakia in Siria. I fatti delle ultime ore hanno confermato il superamento del livello di guardia Israele spara su chiunque, gli Usa attaccano gli Houthi con i bombardieri B-2 L'Identità . Lidentita.it - Israele spara su chiunque, gli Usa attaccano gli Houthi con i bombardieri B-2 Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)continua a colpire alla cieca in Libano, Hezbollah risponde con i razzi verso Haifa, gli Stati Uniti bombardano le basi deglinello Yemen, la resistenza islamica lancia un drone verso Eilat e l’aviazione israeliana prende di mira Latakia in Siria. I fatti delle ultime ore hanno confermato il superamento del livello di guardiasu, gli Usaglicon iB-2 L'Identità .

