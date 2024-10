In 10mila allo Zaccheria ai funerali di Samuel, Michele e Gaetano: l'omaggio dei tifosi del Lecce (Di giovedì 17 ottobre 2024) FOGGIA - Almeno diecimila persone, nel pomeriggio, hanno partecipato ai funerali di Samuel Del Grande, Michele Biccari e Gaetano Gentile, i tre giovani tifosi del gruppo ultras 1980 della Curva Nord del Foggia deceduti la sera del 13 ottobre a Potenza, nel post partita dei rossoneri contro i Lecceprima.it - In 10mila allo Zaccheria ai funerali di Samuel, Michele e Gaetano: l'omaggio dei tifosi del Lecce Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) FOGGIA - Almeno diecimila persone, nel pomeriggio, hanno partecipato aidiDel Grande,Biccari eGentile, i tre giovanidel gruppo ultras 1980 della Curva Nord del Foggia deceduti la sera del 13 ottobre a Potenza, nel post partita dei rossoneri contro i

In 10mila ai funerali di Samuel - Michele e Gaetano : l'ultima volta allo Zaccheria è da brividi - Diecimila persone questo pomeriggio hanno partecipato ai funerali di Samuel Del Grande, Michele Biccari e Gaetano Gentile, i tifosi del gruppo ultras 1980 della Curva Nord deceduti la sera del 13 ottobre a Potenza, nel post partita dei rossoneri contro i padroni di casa terminata 1 a 1, in un... (Foggiatoday.it)

Allo Zaccheria i funerali di Gaetano - Michele e Samuel - Mentre tutta Foggia si stringe attorno a Samuele e Matteo, i ragazzi di 15 e 18 anni rimasti feriti nell'incidente stradale della sera del 13 ottobre a Potenza, in cui sono deceduti tre giovanissimi tifosi rossoneri, è in corso l'organizzazione dei funerali di Gaetano Gentile (21 anni), Michele... (Foggiatoday.it)

"Un dolore per tutti". Proclamato il lutto cittadino per i funerali di Gaetano - Michele e Samuel - La sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha proclamato il lutto cittadino nel giorno in cui si terranno i funerali di Gaetano Gentile, Michele Biccari e Samuel Del Grande, i tre giovanissimi concittadini di 21, 17 e 13 anni, deceduti in un terribile incidente stradale, di rientro dalla partita. . (Foggiatoday.it)