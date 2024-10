Il Sulpl della polizia locale sul taser: «Prefetto e Questore smentiscano l'ideologia di Giordani» (Di giovedì 17 ottobre 2024) «Prefetto e Questore smentiscano Giordani. Il taser serve per la sicurezza di agenti e cittadini. Dove governa il centrosinistra si fa solo ideologia». A tornare sull'argomento sono gli agenti della polizia locale del Sulpl, sindacato che conta alcuni iscritti nel Corpo, che si schierano Padovaoggi.it - Il Sulpl della polizia locale sul taser: «Prefetto e Questore smentiscano l'ideologia di Giordani» Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) «. Ilserve per la sicurezza di agenti e cittadini. Dove governa il centrosinistra si fa solo». A tornare sull'argomento sono gli agentidel, sindacato che conta alcuni iscritti nel Corpo, che si schierano

