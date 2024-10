Il capo di Hamas Sinwar ucciso a Gaza, eccolo pochi istanti prima dell'eliminazione nel video Idf (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Gaza, 17 ottobre 2024 L'Idf ha diffuso un video di Yahia Sinwar, capo di Hamas, pochi istanti prima dalla sua eliminazione. Idf Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Il capo di Hamas Sinwar ucciso a Gaza, eccolo pochi istanti prima dell'eliminazione nel video Idf Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Agenzia Vista), 17 ottobre 2024 L'Idf ha diffuso undi Yahiadidalla sua. Idf Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Capo di Hamas ucciso nel raid - il corpo di Sinwar scoperto per caso. Netanyahu : “Liberate gli ostaggi” - Quando i militari si sono imbattuti nel suo corpo esanime il terrorista indossava un corpetto militare, impugnava un fucile, aveva con sé bombe a mano, passaporti e una cifra considerevole in contanti. Dopo aver setacciato il terreno, per evitare di attivare ordigni esplosivi, i militari lo hanno raggiunto ed hanno prelevato il cadavere che è stato subito inoltrato all’Istituto di medicina legale ... (Quotidiano.net)

Morto Sinwar - il capo di Hamas. Israele : abbiamo eliminato la mente del 7 ottobre - Israele: abbiamo eliminato la mente del 7 ottobre first appeared on TG2000. . Servizio di Maurizio Di Schino The post Morto Sinwar, il capo di Hamas. La tv israeliana, nel pomeriggio, dà una notizia che fa subito il giro del mondo: l’uccisione di Sinwar: capo di Hamas e ideatore dell’attacco del 7 ottobre. (Tv2000.it)

