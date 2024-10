Forbes: Cristiano Ronaldo ancora il calciatore più pagato, doppiato Messi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Forbes ha stilato la lista dei calciatori più pagati al mondo, che vede tra i primi posti molti giocatori che sono stati “attratti” dal ricchissimo campionato dell’Arabia Saudita. Al primo posto di questa classifica rimane Cristiano Ronaldo, che guadagna un totale di 285 milioni di dollari (circa 263 milioni di euro) tra i 220 che gli versa l’Al Nassr e i 65 che derivano da guadagni extra. Al secondo posto, Lionel Messi, che con 135 milioni di dollari è stato più che doppiato dal “rivale” di sempre. Al terzo posto si torna in Arabia con Neymar, che guadagna 110 milioni di dollari all’anno. Poi, ancora, Karim Benzema a 104 milioni, mentre Kylian Mbappé, con 90 milioni di dollari, è il primo “europeo” di questa classifica. Completano la top-10 Erling Haaland (60 mln), Vinicius Junior (55 mln), Mohammed Salah (53 mln), Sadio Manè (52 mln) e Kevin De Bruyne (39 mln). Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)ha stilato la lista dei calciatori più pagati al mondo, che vede tra i primi posti molti giocatori che sono stati “attratti” dal ricchissimo campionato dell’Arabia Saudita. Al primo posto di questa classifica rimane, che guadagna un totale di 285 milioni di dollari (circa 263 milioni di euro) tra i 220 che gli versa l’Al Nassr e i 65 che derivano da guadagni extra. Al secondo posto, Lionel, che con 135 milioni di dollari è stato più chedal “rivale” di sempre. Al terzo posto si torna in Arabia con Neymar, che guadagna 110 milioni di dollari all’anno. Poi,, Karim Benzema a 104 milioni, mentre Kylian Mbappé, con 90 milioni di dollari, è il primo “europeo” di questa classifica. Completano la top-10 Erling Haaland (60 mln), Vinicius Junior (55 mln), Mohammed Salah (53 mln), Sadio Manè (52 mln) e Kevin De Bruyne (39 mln).

