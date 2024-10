F1, il circuito di Austin si rifà il look: nuovo asfalto e la ghiaia finta in Texas (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 19° appuntamento del Mondiale 2024 di F1 è ormai prossimo. Sul circuito di Austin, in Texas, le scuderie dovranno affrontare un week end complicato, essendo il quarto con la Sprint Race. La presenza della gara del sabato andrà a rivoluzionare il normale format del fine-settimana, concedendo ai piloti e ai team una sola sessione di prove libere nel day-1. Non ci sarà spazio per gli errori e bisognerà avere le idee molto chiare per trovare con velocità la quadra. Prove libere in cui sarà fondamentale anche comprendere le nuove caratteristiche della pista. In primis, il nuovo asfalto, introdotto per minimizzare il problema degli avvallamenti tipici del tracciato statunitense. L’impatto di questo cambiamento sulle gomme sarà un tema. Novità anche per le vie di fuga. Oasport.it - F1, il circuito di Austin si rifà il look: nuovo asfalto e la ghiaia finta in Texas Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 19° appuntamento del Mondiale 2024 di F1 è ormai prossimo. Suldi, in, le scuderie dovranno affrontare un week end complicato, essendo il quarto con la Sprint Race. La presenza della gara del sabato andrà a rivoluzionare il normale format del fine-settimana, concedendo ai piloti e ai team una sola sessione di prove libere nel day-1. Non ci sarà spazio per gli errori e bisognerà avere le idee molto chiare per trovare con velocità la quadra. Prove libere in cui sarà fondamentale anche comprendere le nuove caratteristiche della pista. In primis, il, introdotto per minimizzare il problema degli avvallamenti tipici del tracciato statunitense. L’impatto di questo cambiamento sulle gomme sarà un tema. Novità anche per le vie di fuga.

