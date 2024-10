Escursionista precipita in un dirupo: salvato dal Soccorso Alpino grazie a un intervento con elicottero (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel primo pomeriggio di oggi la centrale operativa 118 di Salerno ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) per un uomo precipitato in un dirupo poco lontano dalla località Toppa della Faragna nel territorio comunale di Montecorvino Rovella (Sa). L’uomo, 65enne, era Avellinotoday.it - Escursionista precipita in un dirupo: salvato dal Soccorso Alpino grazie a un intervento con elicottero Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel primo pomeriggio di oggi la centrale operativa 118 di Salerno ha allertato ile Speleologico della Campania (CNSAS) per un uomoto in unpoco lontano dalla località Toppa della Faragna nel territorio comunale di Montecorvino Rovella (Sa). L’uomo, 65enne, era

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Cerca funghi - ma precipita in un dirupo : soccorso 65enne a Montecorvino - trasferito al Ruggi - Tensione, nel primo pomeriggio di oggi, a Montecorvino Rovella: la centrale operativa 118 di Salerno ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) per un uomo precipitato in un dirupo poco lontano dalla localitĂ Toppa della Faragna. Il 65enne era alla ricerca di funghi... (Salernotoday.it)