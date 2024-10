Ersaf Lombardia, Losio “Migliora stato boschi ma rischio biodiversità” (Di giovedì 17 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Lo stato dei boschi e delle foreste in Lombardia “È ottimo. Anzi, le foreste stanno avanzando tutti gli anni, con un 1% di bosco in più. Ma non bisogna farci ingannare dalla falsa illusione del bosco che avanza, perché questo vuol dire che stiamo perdendo biodiversità. Stiamo perdendo l’agricoltura di montagna, stiamo perdendo il patrimonio che i nostri avi ci hanno lasciato”. A dirlo è Fabio Losio, il presidente di Ersaf, l’ente regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, intervistato da Italpress. (ITALPRESS) trl/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Ersaf Lombardia, Losio “Migliora stato boschi ma rischio biodiversità” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Lodeie delle foreste in“È ottimo. Anzi, le foreste stanno avanzando tutti gli anni, con un 1% di bosco in più. Ma non bisogna farci ingannare dalla falsa illusione del bosco che avanza, perché questo vuol dire che stiamo perdendo. Stiamo perdendo l’agricoltura di montagna, stiamo perdendo il patrimonio che i nostri avi ci hanno lasciato”. A dirlo è Fabio, il presidente di, l’ente regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, intervida Italpress. (ITALPRESS) trl/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

