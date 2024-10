Endless Love, anticipazioni dal 18 al 24 ottobre: paura per Nihan, in fin di vita dopo un incidente (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le anticipazioni delle nuove puntate della serie turca Endless Love in onda da venerdì 18 ottobre a giovedì 24 ottobre: Kemal finalmente sa tutta la verità su Deniz. Nihan avrà un terribile incidente. Fanpage.it - Endless Love, anticipazioni dal 18 al 24 ottobre: paura per Nihan, in fin di vita dopo un incidente Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ledelle nuove puntate della serie turcain onda da venerdì 18a giovedì 24: Kemal finalmente sa tutta la verità su Deniz.avrà un terribile

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Endless Love : le anticipazioni della puntata in onda il 17 ottobre su Canale 5 - Vediamo insieme le anticipazioni e la trama di stasera. . Nihan troverà poi rifugio in una località segreta insieme a sua figlia all’oscuro di tutti, eccetto Emir, che – sopraffatto dalla loro lontananza – deciderà di raggiungerle. 10. La donna si recherà al ristorante dove scoprirà che suo marito aveva annullato l’incontro poco prima. (Tpi.it)

Endless Love anticipazioni 18 ottobre : Kemal scopre il diario di Nihan e si scaglia contro di lei - Anticipazioni di Endless Love: Un segreto nascosto troppo a lungo Kemal scopre il diario di Nihan, dove lei ha annotato momenti speciali della vita della loro figlia Deniz, che lui non ha mai avuto la possibilità di vivere. La commozione di Kemal è palpabile mentre legge …. Il titolo originale della soap turca premiata con l'International Emmy Award è Kara Sevd. (Movieplayer.it)

Endless Love - replica puntata 17 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset - Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 255 in replica streaming. Nella puntata odierna Kemal organizza un complesso piano per fare irruzione in casa di Emir prima che Nihan parta per il suo viaggio con Deniz, e si avvale della collaborazione di Zehir. Nuovo appuntamento oggi – giovedì 17 ottobre – con la soap turca Endless Love (Kara Sevda). (Superguidatv.it)