Nerdpool.it - Edizioni BD presenta SeoulMafia – I Diari della Pannocchia di SeoulMafia e Andrea Pacini

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Marco Ferrara, meglio noto comesu YouTube dove vanta oltre 600mila follower, arriva in libreria e fumetteria con il fumetto Iliberamente ispirato alla sua vita durante il primo anno in Corea! Dalla Brianza Marco si trasferisce in Sud Corea nel 2010 per coronare il suo sogno: diventare un idol del K-pop, anticipando di qualche anno la diffusione a livello globalecosiddetta Korean Wave.