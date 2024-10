Dalla Regione sostegno alle start up: 2 giornate «b2b» con gli investitori (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’INIZIATIVA. Il 23 e 29 ottobre varati gli «startup Days». Dalla startCup al FutureMatch per favorire i contatti. Ateneo di Bergamo partner. Guidesi: dalle idee al lavoro. Ecodibergamo.it - Dalla Regione sostegno alle start up: 2 giornate «b2b» con gli investitori Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’INIZIATIVA. Il 23 e 29 ottobre varati gli «up Days».Cup al FutureMatch per favorire i contatti. Ateneo di Bergamo partner. Guidesi: didee al lavoro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Partecipazione ed interesse per l'incontro promosso da Confesercenti sui nuovi bandi della Regione a sostegno delle imprese - . C’è tempo fino al prossimo 7 gennaio per presentare la domanda di partecipazione ai bandi. pdf Dal 16 ottobre sarà aperto lo sportello per l’invio delle domande. confesercenti. 2. Sono state quindi illustrate le nuove misure cofinanziate nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027, dedicate al sostegno delle imprese. (Lanazione.it)

Successo per il bando della Regione a sostegno della crescita delle start up innovative - Ha riscosso un grande successo il bando dedicato al sostegno alla prima crescita delle start up innovative che poggiava su una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro a valere sui fondi europei di sviluppo regionale (Fesr 21-27): più di 80, per la precisione 83, sono state le domande pervenute. (Novaratoday.it)

Siccità - sostegno alle imprese - disabili e caro voli : la Regione vara una manovra da 350 milioni - E ancora, fondi per il rinnovo del contratto collettivo dei lavoratori regionali, per le persone con disabilità gravissima, caro voli e comarketing. . "Emergenza siccità con investimenti nelle reti idriche e sostegni alle imprese agricole, iniziative a favore delle aziende e dei sistemi produttivi. (Messinatoday.it)