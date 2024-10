Da Halloween alla festa di Natale. Ecco tutti gli eventi in programma (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il comune di Grottammare ha varato il nutrito programma di eventi culturali, sportivi e di intrattenimento per la stagione autunno-inverno. Il cartellone s’inaugura sabato prossimo con il concerto di Alberto Bertoli al Teatro delle Energie. Seguirà l’appuntamento musicale con Niccolò Fabi il 25 novembre con il suo ’Discoverland’ (prevendite in corso su Vivaticket). Halloween non passerà inosservato: con ’A Wild Halloween’ e promette un pomeriggio da brividi in piazza Fazzini con esibizioni di magia e giochi per bambini (31 ottobre, dalle ore 16). Spettacolo e intrattenimento proseguiranno al Teatro delle Energie con ’Grottammare Dance’, dov’è prevista la partecipazione di Luisa Corna (9 novembre). Ilrestodelcarlino.it - Da Halloween alla festa di Natale. Ecco tutti gli eventi in programma Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il comune di Grottammare ha varato il nutritodiculturali, sportivi e di intrattenimento per la stagione autunno-inverno. Il cartellone s’inaugura sabato prossimo con il concerto di Alberto Bertoli al Teatro delle Energie. Seguirà l’appuntamento musicale con Niccolò Fabi il 25 novembre con il suo ’Discoverland’ (prevendite in corso su Vivaticket).non passerà inosservato: con ’A Wild’ e promette un pomeriggio da brividi in piazza Fazzini con esibizioni di magia e giochi per bambini (31 ottobre, dalle ore 16). Spettacolo e intrattenimento proseguiranno al Teatro delle Energie con ’Grottammare Dance’, dov’è prevista la partecipazione di Luisa Corna (9 novembre).

