Liberoquotidiano.it - Corriere dello Sport presenta il docufilm “Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport” per celebrare il centenario del quotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 20 ottobre 1924 un gruppo di giovani appassionati die giornalismo, guidati dall'ex calciatore Alberto Masprone e da un promettente Enzo Ferrari, fondava una testata destinata a diventare un pilastro per loitaliano: il. Lo storicofesteggia il 20 ottobre il suo, segnato da unache ha accompagnato ogni grande impresaiva del Paese. Perquesto importante traguardo,il! 100didi, prodotto da Groenlandia, in collaborazione con Rai Documentari, diretto da Giuseppe Marco Albano e scritto da Shadi Cioffi. Un omaggio che non solo racconta la storia del giornale, ma anche quellache, da un secolo, anima le sue pagine ogni mattina.