Conflitto tra sindacati nel settore antincendio: Confsal Vigili del Fuoco risponde a Filt Cgil (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nelle ultime settimane, il panorama sindacale italiano ha visto un acceso confronto tra Confsal Vigili del Fuoco e Filt Cgil, con accuse reciproche che evidenziano le divergenze sulle rappresentanze e le peculiarità del settore della sorveglianza antincendio. Questo Conflitto ha portato alla luce questioni critiche riguardanti la rappresentatività , i contratti collettivi e la sicurezza sul lavoro, suscitando l’interesse dei media e delle istituzioni. La battaglia per la rappresentatività nel settore antincendio Confsal Vigili del Fuoco ha denunciato il comportamento di Filt Cgil, che, sottolineando di non essere rappresentativa dell’intero settore, si è concentrata su un contratto collettivo di lavoro specifico per il settore portuale, noto come “Guardie ai Fuochi”. Gaeta.it - Conflitto tra sindacati nel settore antincendio: Confsal Vigili del Fuoco risponde a Filt Cgil Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nelle ultime settimane, il panorama sindacale italiano ha visto un acceso confronto tradel, con accuse reciproche che evidenziano le divergenze sulle rappresentanze e le peculiarità deldella sorveglianza. Questoha portato alla luce questioni critiche riguardanti la rappresentatività , i contratti collettivi e la sicurezza sul lavoro, suscitando l’interesse dei media e delle istituzioni. La battaglia per la rappresentatività neldelha denunciato il comportamento di, che, sottolineando di non essere rappresentativa dell’intero, si è concentrata su un contratto collettivo di lavoro specifico per ilportuale, noto come “Guardie ai Fuochi”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Contratti, Confsal Vigili del Fuoco: "No ad attacchi Filt Cgil su settore 'Sorveglianza antincendio'" - 'In queste settimane la Confsal Vigili del Fuoco è vittima, suo malgrado, degli strali di Filt Cgil, che, quale firmataria di ccnl 'Guardie ai Fuochi', applicato di fatto al solo ambito portuale, e qu ... (adnkronos.com)

Tragedia a Roma: Ascensore crolla in edificio in ristrutturazione, un operaio muore e due feriti - Tragico incidente a Roma: ascensore cade in via delle Vergini, operaio nigeriano perde la vita. Ultime notizie e cause ancora in accertamento. Leggi di più su questo incidente in fase di ristrutturazi ... (notizie.it)

Roma, ascensore precipita durante manutenzione: un morto e due feriti gravi - (Adnkronos) – Un ascensore è caduto a Roma durante un intervento di manutenzione straordinaria all'interno di un condominio in via delle Vergini. Nell'incidente un operaio è morto e altri due sono rim ... (periodicodaily.com)