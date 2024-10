Cinema, Gasparri: “Il film su Berlinguer interessante, ma ci sono lacune” (Di giovedì 17 ottobre 2024) ‘Berlinguer. La grande ambizione’ di Andrea Segre. Ecco il titolo del film che ha aperto la Festa del Cinema di Roma. “Da antico militante politico ho visto con interesse e rispetto il film dedicato a Berlinguer, che ha inaugurato la Festa del Cinema di Roma”, confessa il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. Che poi aggiunge: “Ero già giovane attivista negli anni in cui Berlinguer guidava il partito comunista. Quindi il film mi è apparso interessante, proprio per la mia attenzione ai temi politici ai quali ho dedicato una vita, benché su posizioni molto diverse da quelle di Berlinguer”. “Ovviamente, non posso non rilevare – aggiunge Gasparri – l’intento agiografico di questa pellicola. Berlinguer sembra quasi un eroe dell’anticomunismo, per i tardivi dissensi con l’Unione Sovietica. Lapresse.it - Cinema, Gasparri: “Il film su Berlinguer interessante, ma ci sono lacune” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) ‘. La grande ambizione’ di Andrea Segre. Ecco il titolo delche ha aperto la Festa deldi Roma. “Da antico militante politico ho visto con interesse e rispetto ildedicato a, che ha inaugurato la Festa deldi Roma”, confessa il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio. Che poi aggiunge: “Ero già giovane attivista negli anni in cuiguidava il partito comunista. Quindi ilmi è apparso, proprio per la mia attenzione ai temi politici ai quali ho dedicato una vita, benché su posizioni molto diverse da quelle di”. “Ovviamente, non posso non rilevare – aggiunge– l’intento agiografico di questa pellicola.sembra quasi un eroe dell’anticomunismo, per i tardivi dissensi con l’Unione Sovietica.

