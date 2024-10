Ciclismo, professionisti e Pro Loco insieme per promozione territori italiani (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Promuovere, valorizzare e tutelare i patrimoni culturali e naturali dei territori italiani attraverso il Ciclismo professionistico e il turismo sportivo, questo l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato oggi tra La Lega del Ciclismo professionistico (LCP) e l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) e che sancisce una collaborazione strategica tra le due realtà associative. Lo L'articolo Ciclismo, professionisti e Pro Loco insieme per promozione territori italiani proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Promuovere, valorizzare e tutelare i patrimoni culturali e naturali deiattraverso ilco e il turismo sportivo, questo l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato oggi tra La Lega delco (LCP) e l'Unione Nazionale Prod'Italia (UNPLI) e che sancisce una collaborazione strategica tra le due realtà associative. Lo L'articoloe Properproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Ciclismo - professionisti e Pro Loco insieme per promozione territori italiani - Un'iniziativa che conferma l'impegno di Lega del Ciclismo Professionistico e Unione Nazionale Pro Loco d’Italia per una crescita sostenibile e integrata. Promuovere, valorizzare e tutelare i patrimoni culturali e naturali dei territori italiani attraverso il ciclismo professionistico e il turismo sportivo, questo l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato oggi tra La Lega del Ciclismo ... (Sbircialanotizia.it)

Salvoldi sul ciclismo italiano : “Finn ha grandi qualità. Presenti sul territorio - faremo un calendario più internazionale” - A livello juniores e U23 sono arrivate tante medaglie su pista tra Europei e Mondiali. Con il mio arrivo sono state unite strada e pista e questo per me è molto funzionale per la categoria, soprattutto per avere maggior continuità di lavoro e reclutamento degli atleti. Sei soddisfatto di questa stagione? “E’ chiaro che come tecnico si vuole sempre di più, ma sono molto soddisfatto sia per ... (Oasport.it)