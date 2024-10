Agi.it - Centrosinistra unito in piazza per Stellantis. Schiarita sulle regionali

(Di giovedì 17 ottobre 2024) AGI - La sfida dellealle porte consiglia ai leader di centro sinistra di mettere da parte i livori degli ultimi mesi e di affrontare i nodi della coalizione dopo il voto. Le tensioni interne, come fanno notare fonti dem alla Camera, rischiano di compromettere il gli elettori non premiano mai i litigi, è il ragionamento. Per questo gli esponenti dell'opposizione che sostengono Orlando in Liguria saranno insieme, ina Genova, il 25 ottobre. Una iniziativa unitaria come non se ne vedevano da tempo. L'ultima volta è stato alla festa di Avs, attorno a quella birra che doveva suggellare il patto ma alla quale sono seguite settimane di tensione. Per l'iniziativa, che si dovrebbe tenere nel pomeriggio, si sta valutando unadalla capienza importante nel centro di Genova.