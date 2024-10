Capo pasdaran, 'colpiremo Israele dolorosamente se attacca' (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Capo delle Guardie rivoluzionarie iraniane Hossein Salami ha avvertito di ulteriori ritorsioni contro Israele se attacca obiettivi iraniani, cosa che Israele ha giurato di fare dopo l'attacco missilistico dell'Iran del 1° ottobre. "Se commettete un errore e attaccate i nostri obiettivi, che siano nella regione o in Iran, vi colpiremo di nuovo dolorosamente", ha detto Salami al funerale di un generale delle Guardie ucciso in un attacco israeliano insieme al Capo di Hezbollah Hassan Nasrallah in Libano il mese scorso. Quotidiano.net - Capo pasdaran, 'colpiremo Israele dolorosamente se attacca' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ildelle Guardie rivoluzionarie iraniane Hossein Salami ha avvertito di ulteriori ritorsioni controseobiettivi iraniani, cosa cheha giurato di fare dopo l'attacco missilistico dell'Iran del 1° ottobre. "Se commettete un errore ete i nostri obiettivi, che siano nella regione o in Iran, vidi nuovo", ha detto Salami al funerale di un generale delle Guardie ucciso in un attacco israeliano insieme aldi Hezbollah Hassan Nasrallah in Libano il mese scorso.

