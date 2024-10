Laprimapagina.it - Cantine Mastrangelo festeggia la Vendemmia 2024 con una promo esclusiva

(Di giovedì 17 ottobre 2024), eccellenza enologica lucana con sede a Bernalda, in provincia di Matera, lancia una specialezione autunnale sul vino bianco biologico greco di eccellenza, il Margherì, ottenuto da uve Greco Matera DOC. In occasione della vittoria del prestigioso premio “Best Wine Stars” e della recentedi successo, l’azienda ha deciso di regalare una bottiglia omaggio a chi visita il loro sito ed effettua un acquisto. Un’occasione da non perdere per ogni amante del buon vino, per scoprire il gusto autentico del vino biologico lucano pluri-premiato! Una lunga storia di Passione e Tradizione Leaffondano le radici in una lunga tradizione familiare nel cuore della Basilicata. Fondata per valorizzare il territorio, l’azienda si è evoluta nel tempo, mantenendo un forte legame con la terra e le sue tradizioni.