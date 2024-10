Baby sitter per due bambini. Controllori sugli autobus (Di giovedì 17 ottobre 2024) 1 Baby sitter – Famiglia di San Quirico d’Orcia cerca Baby sitter con esperienza per assistenza a due bambini di 2 e 3 anni. Necessaria patente B. Orario part time di 20 ore settimanali da svolgersi nel weekend (sabato e domenica 9-19) e, saltuariamente durante un giorno la settimana in un giorno da concordare. Contratto a tempo determinato di 3-6 mesi e possibile trasformazione. Contatti: 389 8473295 ADDETTI AL CONTROLLO DEI TITOLI DI VIAGGIO - Azienda che fornisce servizi alle aziende del trasporto pubblico locale cerca addetti alla verifica e controllo dei titoli di viaggio, controllo della qualità del servizio e servizio di multazione. Contratto a tempo determinato a turnazione. Contatti: marialucia.clemente@holacheck. Lanazione.it - Baby sitter per due bambini. Controllori sugli autobus Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) 1– Famiglia di San Quirico d’Orcia cercacon esperienza per assistenza a duedi 2 e 3 anni. Necessaria patente B. Orario part time di 20 ore settimanali da svolgersi nel weekend (sabato e domenica 9-19) e, saltuariamente durante un giorno la settimana in un giorno da concordare. Contratto a tempo determinato di 3-6 mesi e possibile trasformazione. Contatti: 389 8473295 ADDETTI AL CONTROLLO DEI TITOLI DI VIAGGIO - Azienda che fornisce servizi alle aziende del trasporto pubblico locale cerca addetti alla verifica e controllo dei titoli di viaggio, controllo della qualità del servizio e servizio di multazione. Contratto a tempo determinato a turnazione. Contatti: marialucia.clemente@holacheck.

