Avvocato di difesa 4 ci sarà? Cosa sappiamo finora

La terza stagione di Avvocato di difesa è appena arrivata su Netflix regalando al pubblico nuove avventure legali insieme all'anticonformista e affascinate Avvocato di Los Angeles Mickey Haller interpretato da Manuel Garcia-Rulfo. Nuovi casi, nuovi amori ma anche molti segreti da svelare

Avvocato di Difesa 3 - recensione : David E. Kelley torna alle proprie origini nella terza stagione della serie - Manuel Garcia-Rulfo è ancora Mickey Haller nella terza stagione di Avvocato di difesa, al centro della quale troviamo il caso di Glory Days e la corruzione del sistema. Alla penna ancora una volta il "re …. Continuano in questo senso le (dis)avventure di Mickey Haller, The Lincoln Lawyer come recita il titolo originale, creato da Michael Connelly per una saga letteraria e divenuto prima un film ... (Movieplayer.it)

Avvocato di difesa inizia a perdere colpi - È arrivata su Netflix la terza stagione di Avvocato di difesa, la serie legale ispirata ai romanzi gialli di Michael Connelly lanciata su Netflix per la prima volta nel 2022. È tempo per Manuel Garcia-Rulfo di tornare a vestire i panni di Mickey Haller, l'affascinante e anticonvenzionale... (Today.it)

