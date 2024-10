Albania, i 16 migranti lasciano la nave Idra per registrarsi (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'articolo Albania, i 16 migranti lasciano la nave Idra per registrarsi proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Ilfogliettone.it - Albania, i 16 migranti lasciano la nave Idra per registrarsi Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'articolo, i 16laperproviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Migranti : arrivati in Albania sulla nave Libra. Ma 4 sono tornati indietro : due minorenni e due fragili - . Due si sono dichiarati minorenni e quindi non rientrerebbero nell’accordo tra Roma e Tirana che prevede la procedura solo per i maschi adulti; altri due hanno riferito problemi di […] L'articolo Migranti: arrivati in Albania sulla nave Libra. SHENGJIN (ALBANIA) – Sono stati rimandati in Italia, 4 dei 16 migranti giunti nei nuovi centri, in Albania, a bordo della nave Libra della Marina ... (Firenzepost.it)

