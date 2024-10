Ai neo-genitori card da mille euro e detrazioni in base ai figli (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'aiuto scatta fino a un Isee di 40mila euro. Rafforzato il bonus asili nido e congedi parentali all'80% Ilgiornale.it - Ai neo-genitori card da mille euro e detrazioni in base ai figli Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'aiuto scatta fino a un Isee di 40mila. Rafforzato il bonus asili nido e congedi parentali all'80%

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Legge di bilancio 2025 - ok al DDL da 30 miliardi : 1.000 euro per genitori - taglio al cuneo e sconti Irpef. Tutte le misure - 000 euro. 000 euro per i genitori con ISEE fino a 40. Tassazione agevolata sui Fringe benefit ai dipendenti Confermata la tassazione agevolata al 5% sui premi di produttività per i lavoratori, una misura già in vigore e ora estesa fino al 2027. L’obiettivo è migliorare le condizioni lavorative del personale sanitario e garantire servizi di ... (Leggioggi.it)

Carta nuovi nati - nella manovra 2025 mille euro per i genitori : come funziona - Tra le novità della manovra 2025 c'è la Carta nuovi nati da 1000 euro, una misura una tantum a sostegno della natalità , che i genitori potranno utilizzare per far fronte alle prime spese per i figli.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Manovra 2025 - bonus 1000 euro ai genitori con ISEE a 40mila euro per i nuovi nati. Modifiche all’assegno unico - confermata la carta “Dedicata a te” - Seguendo la linea tracciata dalla precedente manovra, questa si concentra su una serie di misure volte a fornire un sostegno concreto. . Modifiche all’assegno unico, confermata la carta “Dedicata a te” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo Manovra 2025, bonus 1000 euro ai genitori con ISEE a 40mila euro per i nuovi nati. (Orizzontescuola.it)